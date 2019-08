Espetáculos que unem dança, teatro, música, equilíbrio e poesia abrem neste sábado (24) a semana de atividades da 19ª edição do Festival Mundial de Circo, no Teatro Galpão Cine Horto, que também sediou o evento no ano passado.

Artistas brasileiros e argentinos prometem encantar o público dentro da Mostra de Cenas Circenses, em quatro apresentações selecionadas dentre mais de 60 performances inscritas.

Todas serão dirigidas por Chico Pelúcio, do grupo Galpão. O intercâmbio entre diferentes formas de arte é uma das marcas registradas do festival, incorporando a proposta de constante reinvenção do ofício para transformar os tradicionais números característicos do circo em espetáculos que englobam diferentes habilidades.