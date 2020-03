Em meio à confirmação do primeiro caso de coronavírus em Belo Horizonte, a cidade amplia a mudança na rotina. UFMG, faculdades particulares e escolas que ainda não haviam suspendido as aulas entrarão de recesso a partir desta quarta-feira (18) – data em que toda a rede de ensino estadual, que tem 1,8 milhão de alunos, também vai parar, apesar da greve. Conforme informações do jornal Hoje em Dia, pontos turísticos e espaços culturais serão fechados ao público e parte dos servidores que trabalham na Cidade Administrativa vão para o home office. Até essa segunda-feira (16), Minas confirmava seis pacientes com Covid-19 e 420 notificações eram investigadas.

O próprio governador Romeu Zema (Novo) está em isolamento voluntário em casa, desde a tarde dessa segunda, após saber que uma pessoa com a qual teve contato na última semana tem diagnóstico positivo para a doença. A expectativa era a de que ele, que não apresenta sintomas, fizesse o exame para o novo vírus o quanto antes.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que integrou a comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, teve a confirmação da Covid-19 e também está em quarentena. Ele ainda não é contabilizado como um dos pacientes confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Capital