Com o aumento do número de casos de Covid-19 em Belo Horizonte, os casos graves da doença também cresceram e, consequentemente, as mortes.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, a média de sepultamentos nos cemitérios de BH saltou de 29 para 41 enterros diários.

“Ontem tivemos 41. Esses 12 a mais (em relação à média) foram de pessoas com Covid”, afirmou o secretário, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), na sede da PBH.

Os três indicadores que medem a pandemia em BH estão em nível de alerta máximo, com a taxa de ocupação das UTIs em 89,2% e a das enfermarias em 75,6%. A taxa de transmissão atingiu 1,25 por infectado, ou seja, cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus a outras 125. É o pior desempenho da série.