A madrugada desta quarta-feira (26) foi a mais fria deste ano em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura chegou a 7,7°C. O recorde do ano, até então, havia sido de 8,6°C, em 29 de maio.

Na capital, a sensação térmica ficou negativa – abaixo de 0°C. O Inmet não divulga qual o valor aferido nesse caso, mas informou que a percepção foi causada devido à quantidade de ventos na região da estação Cercadinho, na região Centro-Sul, onde é feita a medição.

No Estado, a menor temperatura registrada foi de -1,7°C em Maria da Fé, no Sul de Minas. “Caiu mais um pouco e chegou a -1,7°C nesta madrugada. Essa temperatura persistiu das 4h05 até as 7h desta manhã”, explicou a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet em BH.

A temperatura vai subir gradativamente nesta semana, mas ainda com madrugadas frias. Nesta quarta, a máxima deverá ficar em 25°C à tarde em BH. Em Minas, máxima de 33°C no Extremo Norte do Estado e no Pontal do Triângulo Mineiro.