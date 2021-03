Mais de 500 pessoas estão internadas em estado grave nas UTIs exclusivas para Covid-19 em Belo Horizonte. Restam apenas 93 leitos nas redes públicas e privada da capital, o que deixa a ocupação da terapia intensiva em nível vermelho, de alerta máximo.

Os dados foram divulgados nessa segunda-feira (8) primeiro dia útil em que começaram a valer as restrições às atividades não essenciais na cidade. Apesar do recuo na flexibilização, muita gente saiu às ruas e parte do comércio não respeitou as medidas de controle para barrar o vírus.

A cidade tem 118.122 casos e as mortes provocadas pela enfermidade somam 2.826, desde o início da pandemia, em março de 2020. Conforme o boletim da PBH, os indicativos da doença seguem altos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 85,4%.

Outro índice que também preocupa é o das vagas nas enfermarias, que passou de 61,9%, na última sexta-feira, para 69,6%. Já o número médio de transmissão por infectado se manteve praticamente estável – 1,16 semana passada e 1,15, na segunda (8).

Hipercentro

Em meio aos números que reforçam o alerta máximo à população, o movimento nas estações do Move do hipercentro foi mais intenso do que o esperado no primeiro dia útil do recuo na flexibilização do comércio, segundo relatos de funcionários. Um grande número de pessoas se deslocou para a região nessa segunda-feira.