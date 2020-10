Belo Horizonte terá temperatura recorde em sua história neste sábado (3), com termômetros ultrapassando os 38º C. Depois, o fenômeno deverá se repetir na próxima quarta-feira (7).

É o que aponta o metereologista Heriberto dos Anjos, do Clima Tempo. Segundo ele, o recorde anterior, de 37,7º C registrado em 22 de outubro de 2015, deverá ser facilmente quebrado nesses próximos dias.

“A expectativa é que no sábado tenhamos temperatura recorde, ultrapassando os 38º C. No domingo, segunda e terça-feira seguintes, a tendência é de clima pouco mais ameno, beirando os 33ºC. Porém, o calor intenso volta na quarta-feira, dia 7 de outubro”, aponta.

Ainda de acordo com o metereologista, apesar de uma massa de ar frio circundar o Sudeste brasileiro neste final de semana, as chuvas só deverão chegar próximas ao feriado.

“Esperamos chuvas fortes perto do feriado de 12 de outubro, principalmente no dia 10, na região Central e no Sul de Minas”, completa dos Anjos.

Calor saariano no Triângulo e no Norte

Porém, se você mora no Triângulo Mineiro ou no Norte de Minas, prepare-se: a tendência é de várias cidades registrarem temperaturas recordes, superando os 40º C neste final de semana.

Cidades como Campina Verde, no Triângulo, Montalvânia e Salinas, ambas no Norte, já superaram a marca durante esta semana e a tendência é que o fenômeno se repita no sábado e domingo.