A presença da torcida nos estádios de Belo Horizonte voltará a ser proibida a partir desta segunda-feira (23). A reunião entre América, Atlético, Cruzeiro e representantes do Mineirão, prevista para amanhã, foi cancelada. Segundo a prefeitura, será publicada, na próxima edição do Diário Oficial do Município (DOM), uma portaria que proíbe o público nesses espaços.

O executivo resolveu voltar atrás na flexibilização após flagrar as cenas de desrespeito ao protocolo sanitário nas partidas entre Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores, e Cruzeiro e Confiança, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Após análise dos dois eventos teste na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 diante do descumprimento das regras estabelecidos para a realização das partidas.

Na quinta-feira (19), após a classificação atleticana à semi-final do torneio continental, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que não teria receio de voltar atrás na decisão de autorizar o retorno dos torcedores às arquibancadas. “Se foi evento teste como disseram, não passou no teste, não vai acontecer de novo se for nesse molde”, disse, em entrevista à TV Globo.