Entre os dias 17 e 19 (segunda, terça e quarta-feira da próxima semana), ocorrerá em Córrego Fundo o projeto Férias na Biblioteca. O projeto inédito tem como objetivo levar atividades culturais às crianças como uma opção de lazer no período das férias escolares.

De acordo com a bibliotecária Wanessa Antunes Carvalho, neste período, serão desenvolvidas uma série de ações com o intuito de incentivar a leitura e estimular a visita da população á biblioteca. As atividades que serão desenvolvidas são de caráter multidisciplinar, levando as crianças à reflexão da prática de leitura em todos os níveis.

Os horários das atividades são:

Dia 17 – das 9h às 11h – Hora do conto e colagem

Dia 18 – das 14h às 16h – Jogos literários

Dia 19 – das 9h às 11h – Cinema