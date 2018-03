Por Priscila Rocha

No dia 12 de março é comemorado o Dia do Bibliotecário e para celebrar a data, a Biblioteca Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes montou uma exposição.

De acordo com a bibliotecária Heloísa Silva Souza Pinheiro, o papel do profissional é de extrema importância para o estabelecimento. “O papel do bibliotecário é fundamental para organizar e facilitar o acesso às informações em diferentes suportes e nos mais variados meios sejam impressos, eletrônicos ou digitais. Ele é fundamental para conservar obras raras, mas também, para possibilitar o acesso às obras que guardam todo o conhecimento humano como livros, documentos, fotografias, CDs etc”, disse Heloísa.

O profissional é apto para interpretar o que o usuário precisa, seu auxílio é fundamental para promover o incentivo a leitura e a informação.

Na mostra estão expostas explicações sobre o símbolo do curso de biblioteconomia, como a Lâmpada de Aladim que simboliza a atividade intelectual e o trabalho árduo de pesquisa e das investigações litero-científicas e o livro aberto que significa o oferecimento indiscriminado da educação e da cultura.

Confira o texto da biblioteca, em homenagem aos profissionais:

Parabéns, Bibliotecário!

Hoje, 12 de março, o parabéns é para o profissional da informação, o mediador da notícia, da pesquisa. Aquele que desenvolve atividades diversificadas em prol da leitura.

Processa a informação por meio da Catalogação; Classificação; Documentação; a preserva e disponibiliza para o usuário nas Seções de Referência e Empréstimo.

Homenagear o Bibliotecário é permitir que ele, construa, preserva e transmita o conhecimento para o leitor. Seja com equipamentos eletrônicos ou simplesmente pelo ato de manusear o livro, a revista, o jornal…

Afinal a fonte da informação não importa, o principal é a informação correta chegar até o leitor.

Parabéns, Bibliotecário! Profissional relevante na formação de um cidadão consciente e de uma sociedade mais humana e sábia!