A Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes realiza neste mês o “Abril Literário”, que faz parte da programação do projeto “Mostra Literária Temática”, promovido mensalmente como forma de divulgação do trabalho e do acervo da biblioteca.

A iniciativa conta com exposições temáticas e literárias e Hora do Conto. Para participar da contação de histórias e de visitas orientadas, basta agendar um horário com a supervisora Heloísa Silva de Sousa Pinheiro.

O “Abril Literário” refere-se às datas comemorativas importantes do mês. Para cada data, foi criado um tema. Eles são: “Ele vive” (Celebração da Ressurreição de Cristo/Páscoa – 1 o de abril); “Livro: semente do saber” (18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil); “Mestre da literatura” (18 de abril – Homenagem a Monteiro Lobato);“Encantos e Magias do Livro Infantil” (16 a 20 de abril – Semana de Contação de Histórias); “Brasil: fatos e descobertas” (19 de abril – Dia do Índio, 21 de abril – Dia de Tiradentes e 22 de abril – Descobrimento do Brasil); “Sabedoria que ilumina nossos corações” (23 de abril – Dia Mundial do Livro) “Ensina-me de várias maneiras, pois sou capaz de aprender” (Conscientização do Autismo).

Segundo Heloísa Pinheiro, durante todo este mês, será realizada a campanha “Abril Azul”, que é dedicada ao autista. Ela ressalta ainda a estrutura das exposições temáticas. “As exposições estão bonitas e atrativas aos leitores. Foi tudo preparado com muito carinho pela equipe da biblioteca. Esperamos a visita de todos”, disse Heloísa.

A Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes fica na praça São Vicente Férrer, 140, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.