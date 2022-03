O Projeto “Visita Orientada”, realizado pela Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes”, foi retomado nesta segunda-feira (7), após um período de suspensão, devido à pandemia da Covid-19.

Na oportunidade, estiveram presentes estudantes da Educação Integral da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, acompanhados pelos professores Deyvid e Renan.

O objetivo do projeto é apresentar aos visitantes as seções da biblioteca, o acervo disponível relacionado a um tema e os serviços oferecidos ao público.

Os estudantes constataram, por meio das exposições temáticas, a origem e o motivo de se comemorar datas relevantes do calendário, como os 100 anos da Semana da Arte Moderna, Dia do Esportista, Dia da Mulher e Dia do Bibliotecário.