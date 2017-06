Um evento realizado pelo Governo de Minas Gerais no Teatro da Biblioteca Pública, em Belo Horizonte, na quarta-feira (28), marcou a entrega de uma biblioteca que será instalada no Distrito Turístico de Pontevila.

Representaram a cidade de Formiga, o assessor da Secretaria Municipal de Cultura, Elton da Costa Pinto, e a presidente da Câmara Municipal, Wilse Marques, que receberam a biblioteca das mãos do Secretário de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo.

Segundo Elton, o material já está disponível em Belo Horizonte, cabendo ao município ir à capital buscá-lo, fato que ocorrerá em breve.

O município foi agraciado com um acervo 1.090 itens, que incluem livros em impressão comum e braile, periódicos, CDs, DVDs e audiolivros, além de estantes e carrinhos de transporte.

“O acesso à informação e a novos conhecimentos é de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, estou muito satisfeito por entregar a Formiga uma nova biblioteca, principalmente por ela estar em um distrito, levando à população daquele local os mais diversos itens literários”, comentou o prefeito Eugênio Vilela.

A contemplação

Formiga foi contemplada com a biblioteca no início do ano. O secretário de Cultura, Aluísio Veloso, explica que, enquanto realizava os trabalhos da equipe de transição de governo no ano passado, consultou o site da Secretaria de Estado de Cultura e viu um edital aberto para a criação de bibliotecas públicas municipais.

Aluísio procurou a gestora da Biblioteca Central, Cristina Pinheiro, e a coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Educação, Eliana Rodrigues, para inscrever Formiga no projeto. “Elas prontamente colocaram a mão na massa e, com esforço e vontade, desenvolveram o projeto em três dias”, comentou o secretário de Cultura.