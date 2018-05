Redação Últimas Notícias

As bibliotecas municipais Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, Donatelli Gandra e Osório Garcia estão realizando neste mês a mostra “Maio Literário”.

O evento faz parte da programação do projeto “Mostra Literária Temática”, promovido mensalmente como forma de divulgação do trabalho e do acervo das bibliotecas.

A iniciativa conta com exposições temáticas e literárias e hora do conto. Para participar da contação de histórias e de visitas orientadas, basta agendar horário pelo e-mail: bibliotecapublicadeformiga@gmail.com.

O “Maio Interativo” refere-se às datas comemorativas importantes do mês. Para cada data, foi criado um tema: “Previna-se!” (Maio Roxo – mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias); “O trabalho enobrece o homem!” (1 o de maio – Dia Mundial do Trabalhador); “A comunicação é essencial para o desenvolvimento das sociedades” (5 de maio – Dia Nacional das Comunicações/17 de maio – Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações); “Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver” (8 de maio – Dia do Artista Plástico Brasileiro); “Força e liberdade fazem homens corajosos” (13 de maio – Dia da Abolição da Escravatura); “A arte de ser mãe se compara à criação de Deus, já que a elas foi legado o patrimônio da vida” (13 de maio – Dia das Mães) e “Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes” (18 de Maio – Dia Internacional dos Museus).

A supervisora das bibliotecas, Heloísa Silva de Sousa Pinheiro, ressaltou a estrutura das exposições temáticas. “As exposições estão bonitas e atrativas aos leitores. Foi tudo preparado com muito carinho pelas equipes das bibliotecas. Esperamos a visita de todos”.

A Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes fica na Praça São Vicente Férrer, no Centro; a Donatelli Gandra fica na rua Lassance Cunha, 671, no Quinzinho e a Osório Garcia na rua Alfa,59, no Ouro Negro. O atendimento dos órgãos é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.