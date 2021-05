A loteria Mega Millions anunciou, em um comunicado, nesse sábado (22) que um bilhete, vendido no estado da Pensilvânia, EUA, foi o grande vencedor do Jackpot, o prêmio máximo, sorteado na sexta-feira (21).

O valor estimado é de 516 milhões de dólares, o equivalente a R$ 2,7 bilhões. A probabilidade de acertar o prêmio é de uma em 292 milhões.

Para acertar o prêmio, o apostador precisa escolher 5 números entre 1 e 69 e mais um número extra, chamado de Mega Ball. O prêmio sai para quem acertar as cinco dezenas mais o número extra. No sorteio desta semana, os números sorteados foram 6-9-17-18-48 e 8 como Mega Ball.

Outros 53 apostadores acertaram quatro dezenas mais a Mega Ball, e receberam cerca de US$ 10 mil cada.

Este é o nono maior prêmio da história da loteria. Em janeiro deste ano, um bilhete premiado no mesmo concurso rendeu a um apostador de Michigan a quantia de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões).

Os vencedores do Mega Millions têm duas opções de retirada do prêmio: ou sacar todo o dinheiro já com o desconto dos impostos (no caso do vencedor desta semana, cerca de 349 milhões de dólares) ou investir o dinheiro e recebê-lo ao longo de 29 anos, em pagamentos anuais acrescido de juros.

Fonte: G1