Pelo segundo ano seguido, o Brasil registrou recorde no número de bilionários – são 42 a mais em 2021 do que havia em 2020, somando 315 pessoas com patrimônio neste patamar.



As riquezas de todos os bilionários do país, juntas, são de R$ 1,9 trilhão, o que equivale a 25,6% de todo o Produto Interno Brasileiro (PIB) do ano passado.



As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (27) pela “Revista Forbes” que, anualmente, ranqueia as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo.



Na edição deste ano, Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, liderou a lista dos 10 mais ricos, após ter figurado na terceira posição em 2020.



O empresário tomou o lugar de Joseph Safra, que morreu no fim de 2020, e Jorge Paulo Lemann, que vinha marcando presença no topo do pódio há alguns anos.

Confira a lista da Forbes dos 10 brasileiros mais ricos

10 – Alceu Elias Feldmann

Idade: 71 anos

Patrimônio: R$ 30,50 bilhões