A bióloga Fernanda Farnes, de Lagoa da Prata, está entre as sete vencedoras do Programa para Mulheres na Ciência 2020. A 15ª edição tinha como tema os efeitos da pandemia da Covid-19 na saúde mental e métodos de preservação de plantações de soja. O programa é desenvolvido pela Unesco Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, a L’Oréal Brasil.

A iniciativa foi criada com o objetivo de transformar o cenário científico por meio do empoderamento feminino na área. Todos os anos, na edição nacional, são escolhidas sete jovens pesquisadoras de diversas áreas de atuação que são contempladas com uma bolsa-auxílio de R$ 50 mil para aplicação em doze meses em sua pesquisa.

Nesta edição, quatro categorias foram contempladas. A lagopratense venceu na “Ciências da Vida”. As outras três abordaram “Ciências Físicas”, “Ciências Químicas” e “Ciências Matemáticas”.

Desenvolvimento agrícola