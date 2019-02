O recadastramento biométrico do eleitorado passará a ser obrigatório em 17 municípios do Centro-Oeste de Minas Gerais a partir da próxima terça-feira (5), quando o serviço será iniciado em 121 cidades de todo o estado.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o prazo para a conclusão da revisão biométrica varia entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, dependendo da cidade.

O comparecimento à revisão é obrigatório para todos os eleitores registrados nos municípios indicados pelo TRE-MG e que ainda não fizeram o recadastramento. Aqueles que já coletaram a assinatura, foto e digitais não precisam fazer o cadastro novamente.

Em nota, o TRE-MG afirmou que o procedimento foi determinado pelo Provimento nº 005/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral, que lista todas as normas para o atendimento ao eleitor das respectivas cidades. O documento pode ser acessado no site do órgão.

Municípios com recadastramento biométrico obrigatório em andamento

Município Sede Eleitorado total Fim do recadastramento

Abaeté Abaeté 18.671 21/02/2020

Biquinhas Abaeté 2.957 17/12/2019

Paineiras Abaeté 4.182 17/12/2019

Camacho Candeias 3.387 17/12/19

Candeias Candeias 12.104 21/02/2020

São Gonçalo do Pará Divinópolis 8.228 10/10/2019

Quartel Geral Dores do Indaiá 3.284 10/10/2019

Serra da Saudade Dores do Indaiá 952 17/12/2019

Dores do Indaiá Dores do Indaiá 11.455 21/02/2020

Estrela do Indaiá Dores do Indaiá 2.940 21/02/2020

São Sebastião do Oeste Itapecerica 6.907 10/10/2019

Itapecerica Itapecerica 17.655 21/02/2020

São José da Varginha Pará de Minas 3.572 10/10/2019

Onça de Pitangui Pará de Minas 3.174 17/12/2019

Pequi Pará de Minas 3.607 21/02/2020

Carmópolis de Minas Passa Tempo 13.209 10/10/2019

Passa Tempo Passa Tempo 7.532 21/02/2020

Atendimento

Para realizar o recadastramento biométrico, o eleitor precisa comparecer a um cartório, posto ou central de atendimento eleitoral munido de um documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço.

Segundo o TRE-MG, são aceitos como documento válido:

Carteira de trabalho

Carteira de identidade

Carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão

Certidão de nascimento ou de casamento.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o novo passaporte não são aceitos, conforme o órgão. Homens que irão fazer o alistamento eleitoral também devem apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

O atendimento pode ser agendado pelo site do TRE ou pelo telefone 148, o Disque-Eleitor, ou ser feito por ordem de chegada. No interior, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.