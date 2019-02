Na próxima terça-feira (5), 121 municípios mineiros iniciarão o recadastramento obrigatório do eleitorado por meio da coleta de dados biométricos. Todas essas cidades reúnem 1.852.664 eleitores, sendo que 22% deles já fizeram o recadastramento.

Entre esses municípios estão Governador Valadares, Ibirité, Juiz de Fora e Montes Claros, que, juntos, têm 991.410 eleitores, dos quais 202.594 (20,4%) já estão biometrizados, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).

A lista com os 121 municípios está disponível no site do TRE, assim como os prazos para a conclusão da revisão biométrica (que variam entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020)