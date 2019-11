A Black Friday é só no fim do mês de novembro, dia 29, mas para proporcionar uma experiência completa e lucrar mais, algumas empresas de turismo anteciparam suas promoções e já estão com os preços lá embaixo para quem deseja viajar.

arrow-options shutterstock A Black Friday está próxima e passagens aéreas estão em promoção

Entre as companhias aéreas que operam no Brasil, a Black Friday está a todo vapor na LATAM. A empresa está oferecendo descontos de até 35% durante o mês de novembro com possibilidade de adquirir pacotes completos ou serviços individuais como hotel, aluguel de carro, ingressos, passeios e etc.

O “Esquenta” estará em vigor até a terceira semana de novembro. “Desenvolvemos esta campanha pensando em proporcionar aos nossos clientes mais tempo para o planejamento de suas viagens”, comenta a coordenadora sênior de estratégia da empresa, Silvia Aro.

Além das passagens aéreas, na pré-Black Friday da LATAM também tem 15% de desconto nos ingressos de cinco dias em parques da Disney (reservas para 2 adultos a cada 1 criança de 3 a 9 anos) para aproveitar o lançamento da “Stormtrooper Plane”, uma aeronave com pintura da franquia Star Wars.

GOL e Azul Linhas Aéreas foram procuradas pela reportagem, mas ainda não abriram suas campanhas de descontos.

Já na MaxMilhas , buscador de passagens aéreas e milhas, está programando sua Black Friday. Para participar da “Max Friday 2019”, os clientes se cadastrar na landing page para receber descontos.

Os descontos antecipados só serão liberados no dia 28 de novembro junto com os melhores vôos e a possibilidade de concorrer a 5 créditos de R$ 10 mil em passagens aéreas . No dia 29 de novembro, a Max Friday estará disponível para todos os clientes.

arrow-options Divulgação O Costa Pacífica é um dos navios da Costa Cruzeiros que está no esquenta da Black Friday

Saindo dos céus e indo para os mares, a Costa Cruzeiro também adiantou sua Black Friday. A operadora de cruzeiros está com descontos de até 30% em viagens internacionais até o dia 24 de novembro.

O montante de desconto será para as viagens pelo Norte da Europa, Extremo Oriente, Oceano Índico e Maldivas, com embarque programado para acontecer entre os meses de novembro de 2019 e maio de 2020 nos navios Costa Fortuna, Costa Fascinosa, Costa Mediterranea e Costa Victoria. Somente a categoria Basic está inclusa na promoção.

Quem não quiser viajar nesta temporada, mas pensa em adiantar as férias do próximo ano, também pode encontrar preços reduzidos para o Norte Europeu ou Escandinávia. Para a América do Sul os descontos são progressivos: 15% em cabines internas; 20%, em externas; e 25%, em varandas, todas na categoria Basic.

Em comunicado para a redação, a MSC Cruzeiros anunciou que não irá participar da Black Friday, mas tem descontos em seu site oficial que duram todos os meses do ano.

arrow-options shutterstock Pacotes para a Disney estão entre os descontos da Almundo para a Black Friday

No quesito pacote de viagens , a agência de turismo Almundo tem alguns descontos de encher os olhos.

Do dia 28 de novembro até o dia 01 de dezembro, a empresa estará com mais de 60% de descontos em passagens aéreas nacionais e internacionais, hotéis, pacotes, atividades, produtos Disney, carros e viagens. A data está longe, mas para participar é necessário realizar um cadastro na landing page do site da Almundo.

A expectativa dos CEO’s da empresa é grande nesse período. “Estamos otimistas com a chegada desta data tão esperada por aqueles que aguardam o dia 29 para decidir a próxima viagem dos sonhos. Este período é uma grande oportunidade para garantir ótimos preços vinculados a boas condições de pagamento”, afirma o Country Manager da Almundo, Luciano Barreto.

A Decolar.com , outro buscador de viagens que oferece passagens + hotel a preços baixos, só entrará na Black Friday a partir do dia 18 de novembro.

Como aproveitar os descontos da Black Friday da melhor maneira?

arrow-options shutterstock Saiba como gastar seu dinheiro corretamente na Black Friday

Praticamente todos os anos vemos pessoas reclamando dos descontos de algumas empresas durante a Black Friday. Problemas como falsas promoções , compras por impulsos e endividamento ficam comuns nessa época. Mas como aproveitar os descontos da melhor maneira possível?

