Com a procura por conta da Black Friday, o número de brasileiros que vão fazer compras online deve crescer consideravelmente neste ano, assim como as fraudes no ambiente virtual. Pensando nisso, o Procon do Rio de Janeiro divulgou uma relação de sites que o consumidor deve evitar para não ter dor de cabeça depois.

Entre os fatores analisados para considerar um site confiável ou arriscado para compras, estão a efetiva entrega dos produtos e serviços adquiridos e se a plataforma responde as reclamações dos consumidores. Além disso, a autarquia verifica se o site tem cadastro ativo na Receita Federal e se emite nota fiscal.

O Procon frisa ainda a importância dos sites informarem telefone ou e-mail para contato e apresentarem dados atualizados da empresa.

De acordo com o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, é importante que o consumidor fique atento a pedidos incomuns na hora da compra, como disponibilizar cópias de documentos, por exemplo.