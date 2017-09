Em apoio à Semana Nacional de Trânsito, o Colégio Santa Teresinha, juntamente com a Polícia Militar, desenvolveu um projeto de conscientização a condutores e pedestres.

Nessa quinta-feira (21), diversos veículos foram abordados na praça José Barbosa Júnior, com intuito de orientar os motoristas com relação às leis de transito e também em relação ao ponto de embarque e desembarque de alunos. Os estudantes distribuíram panfletos com algumas orientações.