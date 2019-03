A adesão da população de Arcos fez do carnaval 2019, um dos melhores e mais participativos dos últimos anos. Apostando na simplicidade e na participação popular, a Secretaria de Cultura realizou a festa com total segurança para os foliões e com baixo investimento financeiro.

Três blocos saíram às ruas acompanhados por uma bateria formada por membros da comunidade e comandados pelo mestre de bateria Manuel Cavalcante. Os blocos Alegria, Vai Quem Quer e Deuses do Olimpo percorreram a avenida Governador Valadares e rua Jarbas Ferreira Pires até a praça Floriano Peixoto. O bloco da Terceira Idade foi uma atração à parte, abrindo os desfiles.

Dalvo Lopes Macêdo participou do desfile como “Rei Mômo” convidado pela organização e trouxe a lembrança e o resgate dos carnavais de blocos e de escolas de samba. Dalvo já foi “Rei Mômo” por várias vezes.