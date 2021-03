Um gigantesco navio cargueiro, o Ever Given, encalhou na terça-feira (23) à noite no Canal de Suez, durante uma tempestade de areia, bloqueando uma das rotas comerciais mais movimentadas do planeta.



O navio, de 400m de comprimento e 220.000t, desviou de sua rota em meio a fortes rajadas de areia que afetaram o Egito e partes do Oriente Médio.



O”Ever Given, de 59m de largura e 60m, de bandeira panamenha mas operado por uma empresa taiwanesa, encalhou no canal, bloqueando toda a navegação entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho nas duas direções.



A empresa que explora o navio, Evergreen Marine Corp, com sede em Taiwan, disse que o Ever Given – que navegava do porto chinês de Yantian rumo a Rotterdam, na Holanda – encalhou “provavelmente após ser atingido por uma rajada de vento”.



O incidente “aconteceu principalmente devido à falta de visibilidade pelas condições climáticas, enquanto os ventos alcançaram 40 nós, o que afetou o controle do navio”, explicou, na quarta-feira, a autoridade egípcia do Canal de Suez (SCA), em nota.



Segundo a Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), empresa com sede em Singapura e encarregada da gestão técnica do navio, os 25 membros da tripulação estão a salvo e não houve poluição ou danos na carga do navio, com uma capacidade de mais de 20.000 contêineres.



Vários rebocadores e uma draga tentam liberar o gigante dos mares desde a manhã de quarta-feira (24).

Quais são as consequências do bloqueio?

Quase 10% do comércio marítimo internacional passa pelo canal, segundo os especialistas.



Inaugurado em 1869, o canal sofreu, desde então, várias fases de ampliação e modernização para se adaptar à evolução do comércio marítimo.