Na manhã desta sexta-feira (30), cidades de 22 estados e o Distrito Federal tiveram protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, propostas pelo governo de Michel Temer.

Foram registrados atos no DF e nos seguintes estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Na capital mineira, as estações do metrô estão fechadas. Na tarde dessa quinta-feira (29), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) chegou a deferir uma liminar estabelecendo que os metroviários cumprissem uma escala com 80% dos trens circulando, no período das 5h30 às 10h e das 16h às 20h. Nos demais horários, os trens deveriam circular com 60% da frota.

Os ônibus do transporte coletivo circulam normalmente. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Belo Horizonte e Região Metropolitana (STTR), que representa os motoristas e cobradores do transporte coletivo, disse que a entidade não convocou a participação dos trabalhadores na greve. Conforme a entidade, representantes vão estar nas estações e darão apoio ao funcionário que quiser aderir, mas ressalta que a decisão é individual.

Assim como na região metropolitana, a greve geral desta sexta também causa transtornos para os motoristas que transitam nas rodovias que cortam Minas Gerais. Até esta manhã, pelo menos cinco estradas diferentes eram alvo de manifestações.