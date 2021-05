O Banco Municipal de Alimentos (BMA) recebeu 150 quilos de hortaliças, legumes e tubérculos. Os mantimentos foram encaminhados para a Santa Casa de Caridade e ao Asilo São Francisco de Assis.

A direção do equipamento aproveitou a oportunidade – Dia do Trabalhador (1) – para exaltar a todos os trabalhadores, em especial aos produtores e as produtoras rurais, que com o suor de seus rostos e o trabalho de suas mãos produzem o alimento que chega às nossas mesas.

“Parabéns aos parceiros, produtores rurais e feirantes que com sua generosidade ajudam no Projeto Feira Solidária que leva o alimento a quem necessita. A vocês nossa gratidão, que Deus os abençoe!”, menciona a nota do BMA.

Fonte: BMA