Os pequenos produtores rurais de Formiga são importantes parceiros do Banco Municipal de Alimentos (BMA). Só nesta semana, dois deles repassaram um total de 1.738 quilos de alimentos ao equipamento.

O primeiro foi Samuel Faria Arantes, da comunidade rural de Falhas, que doou 238 quilos de couve, chicória, cebolinha e salsa. O segundo foi o produtor Sérgio Luiz Teixeira, de Morro Cavado, que entregou 1.500 quilos de batata-doce ao banco.

Os alimentos já foram encaminhados para as diversas entidades cadastradas no BMA e também ao Cras II volante, que atende as famílias na região do bairro Geraldo Veloso. A Prefeitura, por meio do Banco de Alimentos, tem buscado assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar uma alimentação saudável e de qualidade.

O coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, os pequenos produtores têm sido muito importantes nessa parceria. “Gostaríamos de agradecer a todos que, de alguma maneira, têm nos ajudado nesse trabalho tão importante que é assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada [DHAA]”.