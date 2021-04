✅ De 05 a 09 de abril, foram captados 18.709 kg de alimentos através doações recebidas de produtores e parceiros da sociedade civil, do Mesa Brasil SESC, de colheita nas unidades do Projeto Horta Urbana, do Projeto Feira Solidária, de ações de combate ao desperdício de alimentos, e também adquiridos de produtores familiares através do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos;

✅ Foram entregues 460 cestas verdes (frutas, verduras e doces) a famílias em situação de vulnerabilidade através do Cras I (Rosário) e Cras II (N.Sra.de Lourdes);

✅ Receberam doações as seguintes entidades/equipamentos públicos: Casa de Apoio em BH, Casa da Criança e do Adolescente, Apromid, Residência Inclusiva, CREAS, Santa Casa, Asilo São Francisco, Casa Divina Misericórdia, Comunidade Terapêutica NARCC, Centro Espírita Amigos de Jesus, Associação dos Moradores do Bairro Maringá, Associação de Moradores do Alto da Praia, Irmãs Mercedárias da Caridade (Campo Belo), Associação dos Agricultores Familiares de Guapé, Paróquia N.Sra.de Lourdes, Mesa Brasil Sesc, Prefeitura de Luz, Bancos de Alimentos de BH, Lavras e Pompéu.

Projeto Horta Urbana