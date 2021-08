A Secretaria Municipal de Saúde, através da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus, divulgou o boletim epidemiológico diário deste domingo (8).

Hoje foram registrados 3 novos casos de Covid-19. No total, 9.947 pessoas já foram infectadas com a Covid-19 no município de Formiga.

Também foram registradas 16 curas e 8 testes foram descartados. Outras 476 pessoas estão aguardando os resultados de testes e 7 óbitos estão em investigação.

Atualmente, 19 pacientes estão internados no município, sendo que um caso está sob suspeita. A porcentagem de ocupação dos leitos de UTI Covid está em 40%, e a de leitos clínicos está em 37%.