Nesta quarta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde reformulou o boletim epidemiológico sobre os dados do novo coronavírus (Covid-19) em Formiga.



Foram divulgados os bairros com o maior número de casos da doença até o momento. O bairro Alvorada aparece com o maior número de casos (84 no total), seguido pelo Centro (77), e bairro Água Vermelha (74). Já os bairros que apresentaram menos casos da doença foram: Vargem Grande (9), Cidade Nova (13) e Nossa Senhora de Lourdes (16). (Confira a quantidade de casos em outros bairros no boletim abaixo).



A pasta detalhou ainda o porcentual de faixa etária de pacientes que contraíram a doença em Formiga. 298 pacientes entre 31 e 50 anos; 151 pacientes entre 19 e 30 anos; 131 pacientes entre 51 e 65 anos; 66 pacientes com 66 anos ou mais e 54 pacientes de 0 a 18 anos.



Quatro novos casos foram registrados nesta quarta. O número total de casos conta agora com as 81 confirmações na Penitenciária. Mais uma internação foi registrada nesta quarta-feira, totalizando quatro pacientes internados. Duas pessoas com caso suspeito também estão internadas.