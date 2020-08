Desde o dia 9 de agosto que nenhum dos 19 respiradores mecânicos exclusivos para casos de Covid-19 eram usados em Formiga. Neste sábado, segundo Boletim Informativo da Secretaria de Saúde e Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, um dos três pacientes internados (sendo um com suspeita e outros dois já com diagnóstico para a covid) precisou ser intubado na Santa Casa de Caridade.

Com o uso do respirador mecânico, sobe para 5,3% a taxa de ocupação dos aparelhos, índice usado no município para flexibilizar ou endurecer as medidas de abertura de setores econômicos.

Além da informação sobre a taxa, no boletim deste sábado subiu de 311 para 318 o número de pessoas que aguardam resultados de exame para confirmar ou descartar infecção pelo novo coronavírus.

Números relativos à casos confirmados (487), curas (318), pacientes em acompanhamento (152) e descartes (4809) não foram alterados nas últimas 24h.