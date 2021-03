Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo Coronavírus divulgaram mais um Boletim Covid.

De acordo com os números do informativo, 120 novos casos foram registrados neste sábado (6). Porém, deste total, apenas 54 são de exames laboratoriais divulgados hoje. Os outros 66 são demanda da testagem em massa.

De acordo com a administração municipal, À medida em que os resultados da “Testagem em Massa” forem incluídos no sistema do Ministério da Saúde, eles também entrarão no Boletim Epidemiológico da Administração Municipal”.

Os números totais deste sábado são: