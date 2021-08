Formiga registrou desde o início da pandemia até nessa quinta-feira (26), 10.485 casos de Covid-19, de acordo com dados atualizados da Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus.

De sexta-feira passada (20) até nessa quinta, foram confirmados 178 novos casos. Também neste período, 201 pacientes se curaram e 473 testes foram descartados.

Nessa quinta-feira, como já informado, até o fechamento do boletim divulgado pela Prefeitura de Formiga, não havia nenhum paciente internado na UTI da UPA.

De acordo com a Câmara Técnica, também até nessa quinta-feira, 14 pessoas estavam internadas na Santa Casa e um caso segue em investigação. Os leitos de UTI para Covid estão com 35% de ocupação e os leitos clínicos com 22%.