A 12ª morte causada pela Covid-19 em Divinópolis foi confirmada no Boletim Diário da Prefeitura dessa segunda-feira (29).

A vítima tinha 85 anos; do total de óbitos doença na cidade, 75% são idosos. O informe da Administração Municipal não é divulgado nos fins de semana e feriados, o último foi divulgado na sexta-feira (26).

De acordo com o Executivo, a idosa faleceu no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) no dia 25 de junho, mas o resultado positivo para o coronavírus saiu nessa segunda. São nove vítimas idosas pela doença em Divinópolis.

O Boletim apontou ainda 13 novos casos confirmados da Covid-19 no município, em comparação ao último informe divulgado.

Pacientes curados

Com as mudanças no formato do boletim estadual, a Prefeitura adotou o número de casos curados. Nesta segunda, o número de pacientes curados do novo coronavírus permaneceu em 267 casos.

Taxa de ocupação

Passou a ser divulgado no Boletim Diário a quantidade de leitos exclusivos para atendimentos a pacientes com suspeita da Covid-19. Ao todo, Divinópolis tem 229 leitos disponíveis: são 135 no setor de enfermaria e 94 no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Entre leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e particular, Divinópolis tem 143 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). A taxa de ocupação total destes leitos nesta segunda é de 50,4%.

Casos confirmados e suspeitos

Divinópolis tem 356 casos confirmados de coronavírus, 13 resultados positivos a mais que o boletim de sexta. A quantidade de suspeitas descartadas da Covid-19 subiu para 251 casos.

Fonte: G1