Os boletins epidemiológicos da covid-19, aos finais de semana, permanecem ser mostrar evolução nos casos confirmados da doença em Formiga.

Neste sábado (17), permanecem os mesmos 763 casos contabilizados na sexta-feira (16). Os casos ativos permanecem em 166, sem novas curas que hoje são 580.

As alterações dizem respeito a descartes (8), internações (das duas pessoas internadas com diagnóstico da doença até ontem, uma recebeu alta e uma pessoa com suspeita também precisou de hospitalização), e número de pessoas que aguardam diagnóstico da doença que subiu de 117 para 126.

Os números atualizados da doença em Formiga são: