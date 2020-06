Em 24 horas, foram registrados em Formiga mais 4 casos do novo Coronavírus em pessoas do município e mais 2 casos em detentos da Penitenciária. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde por meio da Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus.

Diferente do que foi informado ontem, no município já foram registradas 37 e não 43 curas no total.

Os números completos do boletim são os seguintes:

_ NOTIFICADOS: 2379

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 176

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 144

• INTERNADOS: 02

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 00

_ CONFIRMADOS: 119

• ÓBITOS: 04

• INTERNADOS: 05

• EM ACOMPANHAMENTO: 73

• CURADOS: 37

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 11

_ CONFIRMADOS POR CRITÉRIO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO – PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 29

• DETENTOS EM ACOMPANHAMENTO: 34

• DETENTOS CURADOS: 06

_ DESCARTADOS: 1900