A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, responsável pela gestão do Cadastro Único em Formiga, informa que o Governo de Minas iniciou nesta segunda-feira (27), o pagamento do Bolsa Merenda.

O benefício, no valor de R$50, é exclusivo para estudantes da rede estadual de ensino que estejam inscritos no CadÚnico e que atendem ao critério de extrema pobreza, ou seja, para famílias com renda mensal de até R$89 por pessoa.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, incialmente, o Bolsa Merenda terá duração de quatro meses (abril, maio, junho e julho) e poderá ser estendido de acordo com o calendário das aulas, até o retorno delas. Serão contemplados todos os alunos da família. Por exemplo, se uma família tiver três estudantes matriculados na rede estadual, terá o direito de receber um benefício no valor de R$150 (R$50 por cada aluno). Participantes do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também poderão receber o benefício.

Pagamento

Para verificar se tem direito ao benefício, o responsável pela família cadastrada no CadÚnico deverá consultar o site http://social.mg.gov.br/bolsamerenda e digitar o CPF. Caso a consulta aponte positivo para o benefício, a pessoa deverá baixar o aplicativo PagBank PagSeguro, disponível no Google Play e App Store, ou acessar o site https://cadastro.pagseguro.uol.com.br ou fazer o cadastro de uma conta digital e terminar o cadastro no app.

Com a confirmação do cadastro e envio do documento, o beneficiário receberá a informação do pagamento no segundo dia útil após o cadastro, no primeiro mês. Nos demais meses, o benefício será pago todo dia 18.

A outra opção é com o cartão, que será entregue na casa dos beneficiários em até 20 dias úteis após a criação da conta. Com o cartão, as compras podem ser feitas em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa e o dinheiro pode ser sacado em bancos da Rede 24 horas.

Com o valor, o beneficiário terá acesso a compra de alimentos em supermercados, padarias, sacolões, feiras livre, lanchonetes e outros locais.

Como tirar dúvidas

Para tirardúvidas ou resolver dificuldades no cadastro, o público pode acessar o link http://social.mg.gov.br/bolsa-merenda. Também para dúvidas em relação ao Pag Seguro estão disponíveis os telefones: 0800-728- 2174, para o público do interior e demais regiões, a partir de telefone fixo, e o 0+OPERADORA +11 4003-1775 (exemplo. 015 11 4003-1775), para o público do interior e demais regiões, a partir de celular.

Para mais informações entre em contato com a gestão do Cadastro Único em Formiga pelo telefone 3329-1819/3329-1820 ou nos Cras de referência:

Cras I – Rua José Francino Oliveira, 465, Rosário (37) 3329-1817;

Cras II – Rua Agostinho Teles de Castro, 320, Nossa Senhora de Lourdes (37) 3329-1808;

Cras III – Rua Alexandre José de Oliveira, 102, Souza e Silva (37) 998277233

Cras IV – Rua Dico Lavino, s/n, Novo Horizonte (Praça do Ceu) (37) 3329-1833.

Fonte: Decom