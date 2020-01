O governo federal vai liberar crédito de R$892 milhões para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, estados do sudeste afetados pelas chuvas neste mês. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) pelo presidente Jair Bolsonaro em Belo Horizonte, uma das cidades mais castigadas pelas tempestades.



O governo vai publicar nesta sexta-feira (31) medida provisória que libera este dinheiro para que o Ministério do Desenvolvimento Regional faça o repasse dos recursos.



“Disponibilizamos então, hoje, R$ 1 bilhão para essa região Sudeste atingida. Também, os demais ministros como Infraestrutura, a liberação de rodovias que estavam bloqueadas. Caixa Econômica Federal também, com a liberação do FGTS. A Saúde, bem como os demais ministérios”, disse ele.



Nesta quarta-feira (29), o governo federal já havia autorizado o repasse de R$ 7,7 milhões de recursos da União para a Prefeitura de Belo Horizonte . O dinheiro será usado para reparar os danos causados pela maior chuva já registrada na capital mineira em 110 anos.



Bolsonaro sobrevoou junto com sete ministros e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) as cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará.



“O governo veio com sete ministros pra cá, apresentar o que foi conseguido até o momento por parte da área federal. Primeiro, cumprimento o governador por sua pronta resposta ao problema ocorrido, com esse momento difícil no estado. Bem como aos prefeitos aqui atingidos”, disse ele.



Estragos e mortes

Cidade de Raposos, na Grande BH, continua tomada por lama e entulho — Foto: Rodrigo Franco









Em Minas Gerais, 55 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que castigam o estado desde a última sexta-feira (24). De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil nesta quinta-feira (30), já são 44.929 desalojados e 8.259 desabrigados no estado. São 101 cidades em situação de emergência e outras cinco que decretaram estado de calamidade pública.

Iconha foi uma das cidades mais destruídas pela chuva no ES — Foto: Reprodução/TV Gazeta









No Espírito Santo, subiu para dez o número de mortes nesta quinta-feira. Ao todo, 16 cidades do estado estão em situação de emergência e duas em estado de calamidade pública.



No Norte e Noroeste do Rio, há 16 mil pessoas desabrigadas em dez municípios, dos quais oito em situação de emergência. Duas pessoas morreram em razão das chuvas.



Imprimir