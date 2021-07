O presidente Jair Bolsonaro assinou a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O magistrado deixa o cargo na próxima segunda-feira (12), quando vai completar 75 anos e será obrigado a se aposentar.

A vaga aberta será ocupada por um nome a ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo Senado Federal. Bolsonaro já antecipou que vai indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga.

Indicado ao tribunal pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello de quem é primo, Marco Aurélio tomou posse como ministro da Suprema Corte em meados de 1990 e, desde então, assumiu a presidência do tribunal em quatro ocasiões.

Marco Aurélio será o segundo ministro a deixar o STF durante o atual mandato. Ano passado, Celso de Mello também se aposentou e foi substituído por Kassio Nunes Marques.

Fonte: Itatiaia