O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a afirmar que dará aumento salarial a servidores públicos. A primeira promessa do presidente à categoria foi feita em 15 de novembro, durante viagem aos Emirados Árabes, quando disse que faria o reajuste do funcionalismo em 2022 com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que abre um espaço fiscal de R$ 106,1 bilhões.

“Eu libero. Da minha parte, está liberado”, disse sobre o assunto nesta quarta-feira (24), ao ser questionado no percurso de volta ao Palácio do Planalto, em Brasília, em que fez a pé. Bolsonaro esteve no Congresso Nacional para receber a medalha Mérito Legislativo 2021.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, porém, é mais cauteloso com a pauta. Apesar de dizer que é possível, pontuou que o governo terá que definir prioridades no orçamento.

“O presidente sempre vai ter que escolher, porque as despesas discricionárias e obrigatórias estão muito apertadas. Mas é possível sim conceder reajuste já a partir do próximo ano”, contou no dia seguinte à primeira declaração de Bolsonaro sobre o assunto.