O presidente Jair Bolsonaro nomeou Roberto Alvim para comandar a Secretaria Especial de Cultura nesta quinta-feira (7). O dramaturgo já chamou a atriz Fernanda Montenegro de “sórdida” e “mentirosa”.

arrow-options Reprodução Roberto Alvim





Bolsonaro não deve ter se importado com a polêmica que Roberto Alvim se envolveu em setembro ao ofender Fernanda Montenegro , chamando a atriz de “sórdida” em suas redes sociais. O ataque veio após Montenegro posar para a revista literária “Quatro cinco um” vestida como uma bruxa prestes a ser queimada em uma fogueira com livros.

No mesmo mês, de acordo com a revista Veja , o dramaturgo foi acusado de tentar contratar a mulher, a atriz Juliana Galdino, para assumir a direção artística, do Projeto de Revitalização da Rede Nacional de Teatros. O projeto consistiria na montagem, no Teatro Plínio Marcos, da peça Os Demônios. “Eu não seria louco de contratar minha mulher por 3,5 milhões de reais”, disse ele à revista.

O ex-depuado Marcos Soares também estava entre os nomes cotados para ocupar o cargo na Cultura.

Roberto Alvim chega ao governo depois de relatar nas redes sociais ter sido perseguido por se converter ao cristianismo durante um processo de tratamento de câncer e ter declarado apoio a Bolsonaro .