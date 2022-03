Com a disparada no preço dos combustíveis, que pode ameaçar seus planos de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta se eximir de culpa e busca empurrar a responsabilidade pela carestia para outros atores. Depois de acusar o PT, o Supremo Tribunal Federal (STF), governadores e até a guerra no Leste Europeu, o chefe do Executivo volta a artilharia, agora, para o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna.

Na quinta-feira, a estatal anunciou aumento de 18,7% na gasolina; de 24,9%, no diesel; e de 16% do gás de cozinha nas refinarias. Os reajustes irritaram Bolsonaro, que teria avaliado, inclusive, a possibilidade de demitir Silva e Luna. A intenção, segundo informações de bastidores, foi discutida pelo presidente com aliados do governo.

No mês que vem, o presidente da Petrobras completará um ano no comando da empresa e vai receber bônus de R$ 1,4 milhão. Ele já avisou que não pretende pedir demissão.

Um trunfo do Palácio do Planalto pode ser a eleição do novo Conselho de Administração da Petrobras, em abril. O preferido do governo para comandar o colegiado — que tem a prerrogativa de demitir e contratar executivos para a estatal — é o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.