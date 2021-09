O presidente Jair Bolsonaro relacionou nesta quinta-feira (9) a inflação de alimentos ao aumento do consumo e consequente ganho de peso por parte da população. A declaração ocorreu durante transmissão da costumeira live pelas redes sociais.

“Aumentou a inflação no Brasil. Não vou negar que não aumentou. Por que aumentou no Brasil? Não foi só no Brasil, foi no mundo todo. O mundo todo passou a consumir mais. Além do mundo crescer em média mais de 60 milhões de habitantes por ano, ele passou a consumir mais. O pessoal ficou mais em casa”, alegou.



Bolsonaro justificou que apesar de brasileiros passarem fome, a média dos que passaram a comer mais foi maior. “Aí o povo fala: não, o pessoal passou fome. Olha, muitos brasileiros passam mal. Sei disso. Alguns passam fome? Sim, passam fome. Mas a média dos que passou (sic) a comer mais foi bem maior. Se você perguntar em casa, ou olhar para você e lembrar quanto você pesava no passado e pesa agora, na média, todo mundo engordou um pouco mais. É uma realidade. Vão querer debochar de mim, descer o cacete em mim, mas é uma realidade”, acrescentou, voltando a colocar a culpa da alta dos preços em governadores por conta de medidas restritivas adotadas na pandemia com a intenção de conter o aumento de casos de Covid-19. O presidente seguiu perguntando sobre os quilos extras de seus auxiliares.



“O Brasil passou a exportar mais. Alguns querem “segure exportação’ para baixar o preço aqui”. Quer que faça igual a Argentina fez? Ficou 30 dias sem exportar, não baixou o preço e teve desabastecimento? É o livre mercado, pessoal”.