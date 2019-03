Durante uma conversa rápida conversa com jornalistas na manhã dessa sexta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro preferiu não comentar a situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. “Deixa as investigações continuarem”, disse Bolsonaro.

Marcelo Álvaro Antônio é investigado por envolvimento no caso de supostas candidaturas de “laranjas” nas eleições de 2018 em Minas Gerais, quando era presidente estadual do PSL. Uma filiada ao partido, Zuleide Oliveira, afirmou deveria devolver ao PSL a maior parte da verba recebida por meio do fundo partidário. O ministro negou a acusação e disse que Zuleide “mente descaradamente” (veja nota na íntegra abaixo).

Na quarta-feira (6), o ministro do Turismo recorreu da decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou o pedido para que a investigação da Procuradoria Regional Eleitoral sobre o caso fosse encaminhada à Suprema Corte. Para Fux, as apurações devem continuar fora da Corte, já que as novas regras do foro definem que só cabe ao STF julgar crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo.