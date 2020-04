O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (27), em uma entrevista coletiva na saída do Palácio da Alvorada, que o “homem que decide a economia” no Brasil é o ministro da Economia, Paulo Guedes.



Bolsonaro deu a declaração ao sair de uma reunião com Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto. Os ministros estavam ao lado de Bolsonaro na coletiva.



“Acabei mais uma reunião aqui tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só: chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir”, disse Bolsonaro.

Em seguida, Bolsonaro passou o microfone para Guedes. O ministro afirmou que o governo segue firme em sua política econômica de responsabilidade fiscal. Ele afirmou que os gastos públicos extraordinários feitos em decorrência da crise do coronavírus são uma “exceção” na condução da política econômica.



“Queremos reafirmar a todos que acreditam na política econômica que ela segue, é a mesma política econômica”, ressaltou Guedes. “Quando há um problema, como de saúde, o presidente fala: ‘Olha vamos para um programa de exceção'”, explicou o ministro.



Na semana passada o governo apresentou o programa Pró-Brasil, com medidas para injetar dinheiro na economia e amenizar o impacto da queda da atividade causada pela pandemia do coronavírus. Integrantes da equipe econômica não estiverem presentes na cerimônia de lançamento do programa.



O pró-Brasil apresenta medidas que envolvem basicamente aumento dos gastos públicos. Guedes e a equipe econômica historicamente defendem investimentos privados como motor da economia.



De acordo com o blog da Ana Flor, o pró-Brasil causou desgaste entre Bolsonaro e Guedes na semana passada. O presidente acredita na necessidade de ação pesada do Estado patrocinando a retomada econômica, o que contraria a equipe liberal de Guedes.



O ministro comentou o Pró-Brasil na entrevista coletiva desta segunda.

“O programa Pró-Brasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil, são estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento. Isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa”, disse Guedes.

Fonte: G1