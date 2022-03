O presidente Jair Bolsonaro considerou que o Executivo poderá enviar um projeto para o Congresso na semana que vem, zerando o PIS e a Cofins sobre a gasolina nos mesmos moldes do PL aprovado na sexta-feira (11), para o diesel.

“Existe essa possibilidade. Conversei com o Banco Central também sobre o quanto (o aumento dos combustíveis) influencia na inflação”, disse o presidente a jornalistas neste sábado, 12, após participar de um evento de filiação ao PL em Brasília.



O chefe do Executivo comentou que o preço da gasolina está “bastante alto” no Brasil. Ele também disse que o principal objetivo do Banco Central, principalmente depois que se tornou “independente”, é o de manter a inflação sob controle. Na realidade, o Congresso Nacional aprovou no ano passado a autonomia da autoridade monetária.



Bolsonaro disse ainda que é um direito dos governadores pedirem ao Supremo Tribunal Federal (STF) medidas para evitar alterações de cobrança do ICMS sobre o diesel.

“É um direito deles, mas espero que o Supremo entre por esse lado da excepcionalidade do momento que vivemos. Uma guerra lá fora… Mal acabamos a pandemia, parece que acabou a pandemia ao que tudo indica, e surge outro problema que influencia o preço de tudo aqui dentro, pois o combustível está atrelado a tudo”, afirmou o presidente. (Estadão Conteúdo)