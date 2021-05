O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta quarta-feira (5), que nunca se omitiu no combate à covid-19 e fez afagos à China, primeiro país a sofrer com a pandemia. “Eu sempre respeitei o vírus. Sempre desafiei a mídia a mostrar um áudio ou vídeo meu dizendo que era uma gripezinha”, afirmou, em entrevista concedida no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O presidente foi ao Rio à tarde para encontrar o governador Cláudio Castro (PSC) e antes de embarcar de volta para Brasília encontrou-se com Robson Nascimento de Oliveira, libertado após dois anos preso na Rússia. Ele foi para aquele país como motorista do jogador de futebol Fernando e acabou preso ao transportar, a pedido do patrão, um medicamento que é legal no Brasil e proibido na Rússia. Com a intervenção do governo brasileiro, Oliveira foi libertado no domingo (2).

Ao atender a imprensa, o presidente discorreu sobre a covid-19: “Eu dizia que pra mim era uma gripezinha. Pra mim, pelo meu passado de atleta”. Bolsonaro afirmou: “Estamos fazendo a coisa certa. Nunca nos omitimos”. Apesar da justificativa, o presidente sempre minimizou a pandemia, é contra o uso de máscara e medidas de isolamento para conter o avanço do vírus.

No dia 26 de novembro de 2020, conforme amplamente divulgado pela imprensa nacional e internacional, Bolsonaro chocou a população ao declarar, com todas as letras que, “depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar”. Naquele mês, o Brasil já ultrapassava a marca de 160 mil mortos pela doença.