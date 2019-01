O presidente Jair Bolsonaro, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, disse que vai abrir a economia brasileira para o mundo e colocar o país entre os 50 melhores para se fazer negócio.

No discurso de seis minutos, Bolsonaro afirmou que:

O presidente ressaltou em diversos momentos que pretende intensificar as relações comerciais do Brasil e atrair investidores para o país.

“O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional, e mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo”, disse o presidente. “Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia”, completou.

Segundo ele, o prazo para incluir o país no ranking dos 50 melhores para se fazer negócio é o final do mandato.Em uma lista divulgada pelo Banco Mundial em outubro de 2018, o país estava na 109ª posição.

“Tenham certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou ainda que vai se empenhar para aprovar as reformas “de que precisamos e que o mundo espera de nós”.

No discurso, ele não mencionou nenhuma reforma especificamente. Depois, numa sessão de perguntas e respostas com o presidente-executivo do Fórum, Klaus Schwab, o presidente citou a reforma da Previdência e a tributária.

Em linhas gerais, Bolsonaro ainda expôs quais são as metas que o governo vai buscar na economia. Ele destacou a diminuição da carga tributária e uma simplicação das normas para estimular o setor produtivo. O presidente também disse que o governo vai realizar privatizações e agir para equilibrar as contas públicas.

“Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir, empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas”, disse o presidente no discurso.

Sem ‘viés ideológico’

Bolsonaro enfatizou que o Brasil vai construir parcerias no cenário internacional sem o que chamou de “viés ideológico”.

“Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir”, disse o presidente.

Na sessão de perguntas e respostas, ele afirmou que o Brasil pretende fazer negócios com todos os países “que comungam com práticas semelhantes à nossa”.

Meio ambiente

Havia uma expectativa em torno da abordagem que Bolsonaro daria em seu discurso ao tema da preservação ambiental. O Brasil é reconhecido na comunidade internacional como um dos países protagonistas no debate sobre meio ambiente. No entanto, declarações de Bolsonaro depois de eleito geraram dúvidas sobre a atuação do país nessa área.

No discurso em Davos, Bolsonaro disse que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e afirmou que o governo quer compatibilizar preservação ambiental e biodiversidade com avanço econômico.

“Nossa missão é avançar na compatibilização da preservação do meio ambiente e biodiversidade com avanço econômico”, afirmou.

“Hoje, 30% do Brasil são florestas. Então, nós damos, sim, exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. Nós pretendemos estar sintonizados com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente”, complementou o presidente depois do pronunciamento, na sessão de perguntas e respostas.