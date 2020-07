Nesse sábado (18), o presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez a utilização da hidroxicloroquina no tratamento contra o novo coronavírus e comentou que a medicação é uma alternativa melhor do que o isolamento social no combate à covid-19.

Mesmo afirmando não entender nada “sobre isso aí” e dizendo que não é médico, o mandatário afirmou que tomar a medicação pode surtir mais efeito do que ficar em casa.

Bolsonaro ainda disse que é “uma prova viva” da hidroxicloroquina e frisou que “tem que pensar na economia”. Para ele, “não adianta ficar falando em vida, vida, vida, porque isolamento mata”.

“Temos que enfrentar o problema de cabeça erguida. Lamentavelmente, vai morrer gente? Vai morrer gente, lamentavelmente. Não tem como evitar. O objetivo do isolamento é não haver gente se aglomerando na frente de hospitais, sem atendimento. Pelo que me consta, pelo que sei, ninguém morreu por falta de UTI, por falta de respirador”, declarou o presidente no início desta noite, ao falar com apoiadores e a imprensa na frente do Palácio da Alvorada.