O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), editou uma Medida Provisória para encaminhar ao Ministério da Educação R$ 3,5 bilhões exclusivos para garantir acesso à internet nas escolas públicas.

A medida ocorre poucos dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli dar prazo de 90 dias para o governo reservar a verba e encaminhar para as unidades escolares.

Em dezembro do ano passado, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu prazo de 180 dias à época. De acordo com o governo, cumprir a transferência naquele momento impediria prosseguimento de políticos públicas e o custeio de despesas com órgãos educacionais.

Isso ocorreu após Bolsonaro vetar uma proposta aprovada no Congresso Nacional que destinava internet gratuita aos alunos de escolas públicas, mas os parlamentares derrubaram o veto.