Até esta terça-feira (29), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 547.759 pedidos de registro de candidaturas para as eleições municipais de 2020. Entre esses milhares de nomes, sempre aparecem aqueles que chamam a atenção, seja pela “bizarrice” ou por levar o nome de alguém famoso.

O portal O Tempo levantou que Bolsonaro, por exemplo, sobrenome do presidente da República, aparece em pelo menos 103 candidatos a vereador ou prefeito no país, incluindo aqueles que realmente têm esse nome. João Bolsonaro, Neto Bolsonaro, Gil do Bolsonaro, Adão Bolsonaro e Gargamelbolsonaro são alguns deles – em Belo Horizonte, há o Decinho Bolsonaro do Barreiro (PP).

Claro que a maioria realmente faz alusão ao mais famoso dos “Bolsonaros”, porém, há dois políticos que realmente são da família presidencial.

Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho de Jair, concorre à reeleição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro – em 2020, ele busca seu sexto mandato no Legislativo. Curiosamente, sua mãe e ex-mulher de seu pai, Rogéria Bolsonaro, concorre ao mesmo cargo pelo mesmo partido.